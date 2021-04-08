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Политика

Путин подписал: в российском регионе сменилась «верхушка»

Антон Мельников
8 апреля, 2021 18:48
1 мин
Антон Мельников
8 апреля, 2021 18:48
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Вместе с тем, президент назначил на его место сенатора Алексея Русских. Он назначен врио главы Ульяновской области.

«Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ульяновской области», — говорится указе президента.

Пресс-служба отметила, что Путин уже провёл рабочую встречу с новым главой региона и выразил поздравления. Также он отметил, что ожидает от Русских решения стоящих перед Ульяновской областью задач и обновления региональных кадров.

Президент добавил, что новому главе региона нужно «приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик», передают «Известия».

О том, что губернатор Морозов собрался в отставку, стало известно ранее сегодня днем.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Губернаторы
Отставка
Ульяновская область
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