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Общество
Правительство России своим постановлением «закроет» некоторые детские секции
25 сентября, 2020 17:24
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Piqsels.com
Правительство России запретило размещать детские центры в подвалах и на цокольных этажах. Новые требования вступят в силу с 1 января 2021 года.
Подвальные и цоrольные этажи запретили использовать для детских праздников, спортивных мероприятий, развивающих занятий. Единственное исключение - если деятельность предусмотрена проектной документацией.
На этаже с одним эвакуационным выходом нельзя размещать более 10 детей.
Решение правительства связано с новыми правила противопожарной охраны, уточняет телеканал «360».
Ранее МЧС ввело новую категорию пожарной опасности для зданий. Детские сады и лагеря перевели в объекты «чрезвычайно высокого риска».
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