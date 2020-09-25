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Правительство России своим постановлением «закроет» некоторые детские секции

Лилия Караева
25 сентября, 2020 17:24
1 мин
Дети
Piqsels.com

Правительство России запретило размещать детские центры в подвалах и на цокольных этажах. Новые требования вступят в силу с 1 января 2021 года.

Подвальные и цоrольные этажи запретили использовать для детских праздников, спортивных мероприятий, развивающих занятий. Единственное исключение - если деятельность предусмотрена проектной документацией.

На этаже с одним эвакуационным выходом нельзя размещать более 10 детей.

Решение правительства связано с новыми правила противопожарной охраны, уточняет телеканал «360».

Ранее МЧС ввело новую категорию пожарной опасности для зданий. Детские сады и лагеря перевели в объекты «чрезвычайно высокого риска».

темы
Россия
дети
правительство
секции
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