Piqsels.com

Правительство России запретило размещать детские центры в подвалах и на цокольных этажах. Новые требования вступят в силу с 1 января 2021 года.

Подвальные и цоrольные этажи запретили использовать для детских праздников, спортивных мероприятий, развивающих занятий. Единственное исключение - если деятельность предусмотрена проектной документацией.

На этаже с одним эвакуационным выходом нельзя размещать более 10 детей.

Решение правительства связано с новыми правила противопожарной охраны, уточняет телеканал «360».

Ранее МЧС ввело новую категорию пожарной опасности для зданий. Детские сады и лагеря перевели в объекты «чрезвычайно высокого риска».