МЧС ввело новую категорию пожарной опасности для зданий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по просьбе МЧС подписал постановление о переводе детсадов, лагерей, домов престарелых в новую категорию пожарной опасности – объектов «чрезвычайно высокого риска». Их будут проверять не реже раза в год.

Теперь, согласно документу, объекты высокого риска начнут инспектировать один раз в два года, передает телеканал «360». К ним относятся учреждения начального, основного и среднего образования, а также торговые центры.

Здания из категории значительного риска проверят один раз в три года, при среднем риске – раз в пятилетку, при умеренном – раз в шесть лет.

Проверки начнут уже с 2021 года. За оставшееся время объектам присвоят соответствующие категории пожарной опасности.

Ранее сообщалось о пожаре в частном палаточном лагере в Хабаровске. В нем погибли четверо детей.