Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Практика организации «выездного суда» для протестующих пошла в регионы России

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 12:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 12:01
1 мин
Фото: stolica-s.su
Фото: stolica-s.su

В Ставрополе заседание по административному делу задержанной за анонс несогласованной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального Татьяны Глинберг состоится в отделе полиции №3.

Известно, что Глинберг является экс-координатором штаба Навального. Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали ее, активистка провела всю ночь в отделе.

«Судебное разбирательство планируют провести в отделе полиции №3 Ставрополя, туда уже приехала судья», – сообщается в Telegram-канале Апология протеста.

Ранее МВД объяснило причину организации «выездного суда» для Алексея Навального.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
протесты
суд
полиция
Ставрополь
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!