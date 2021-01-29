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Общество
Практика организации «выездного суда» для протестующих пошла в регионы России
29 января, 2021 12:01
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Фото: stolica-s.su
В Ставрополе заседание по административному делу задержанной за анонс несогласованной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального Татьяны Глинберг состоится в отделе полиции №3.
Известно, что Глинберг является экс-координатором штаба Навального. Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали ее, активистка провела всю ночь в отделе.
«Судебное разбирательство планируют провести в отделе полиции №3 Ставрополя, туда уже приехала судья», – сообщается в Telegram-канале Апология протеста.
Ранее МВД объяснило причину организации «выездного суда» для Алексея Навального.
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