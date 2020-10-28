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Пожилые волгоградцы с коронавирусом получат бесплатные лекарства

Марьям Ибрагимова
28 октября, 2020 12:00
2 мин
Фото: myzaporozhye.net
Фото: myzaporozhye.net

Правительство Волгоградской области приняло решение о бесплатной выдаче местным жителям старше 65 лет лекарств против коронавирусной инфекции. Препараты распределят по всем поликлиникам региона. Первая партия уже доставлена в поликлинику №30 Дзержинского района Волгограда, сообщает пресс-служба администрации региона.

В список лекарств, которые будут выдавать пожилым с подтвержденным COVID-19, входят противовирусные, антибиотики, антикоагулянты. Отмечается, что в областных поликлиниках начали использовать экспресс-тесты для выявления ковида. В случае если у пациента старше 65 лет обнаруживается инфекция, волонтеры или соцработники принесут бесплатные препараты на дом.

«Партия из 140 тысяч препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения новой коронавирусной инфекции, закуплена за счет областного бюджета. Решение о бесплатном обеспечении лекарствами для амбулаторных пациентов в возрасте старше 65 лет принял губернатор Андрей Бочаров. Данная мера будет действовать до 1 декабря», – говорится в сообщении администрации региона.

Ранее в России предложили бесплатно выдавать лекарства для амбулаторного лечения COVID-19.

темы
лекарства
Волгоградская область
пожилые люди
Covid-19
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