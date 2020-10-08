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Пожары возле рязанских военных складов попал на видеокадры

Артем Денисов
8 октября, 2020 03:01
1 мин
пожар
Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

В интернете появились кадры лесных пожаров в Рязанской области, которые привели к взрыву склада артиллерийского вооружения.

Видео сняли с вертолета. На нем видно, как горит трава на большой территории. Огонь вспыхнул днем 7 октября в районе поселка Желтухино. После этого пожар перекинулся на расположенную площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Находившиеся там военные не смогли самостоятельно потушить огонь - начались взрывы, сообщает телеканал «360».

Напомним, на складах хранилось порядка 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения. Разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров.

темы
боеприпасы
взрывы
пожары
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