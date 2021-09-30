«Повар Путина» подал в суд на радиостанцию «Эхо Москвы» и её главреда за связь с ЧВК «Вагнер»
Российский предприниматель Евгений Пригожин, известный как «повар Путина» подал в Пресненский районный суд Москвы иск к радиостанции «Эхо Москвы» и ее главному редактору Алексею Венедиктову. Бизнесмен категорически не согласен с информацией, обнародованной журналистом в эфире радиостанции - тот заявил, что Пригожин является «хозяином частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”».
Известно, ответчик предоставил суду возражения, в которых сказано, что распространенные сведения не являются негативными. Чтобы доказать это, представлено даже заключение ведущего научного сотрудника Сектора теоретической семантики ФГБУ науки Института русского языка Ирины Левонтиной.
Однако юридическая служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» поясняет, что «предметом рассматриваемого спора является исключительно достоверность распространенных сведений», а не их характер, передает пресс-служба холдинга в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Пригожин прокомментировал решение Роспотребнадзора ограничить подачу в школьных столовых некоторых блюд.