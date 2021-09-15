Евгений Пригожин отметил высочайший уровень работы Роспотребнадзора
Предприниматель Евгений Пригожин полностью поддержал решение главы Роспотребнадзора Анны Поповой ограничить подачу в школьных столовых некоторых блюд и продуктов с целью предотвращения случаев отравления детей. Соответствующий ответ бизнесмена на журналистский запрос по этой теме бизнесмена приводитпресс-служба компании «Конкорд».
Ранее глава РПН Анна Попова утвердила запрет на включение в детское меню в столовых образовательных учреждений целого ряда потенциально опасных блюд и продуктов - например, колбасных изделий, макарон по-флотски и блинчиков с мясом или творогом. Надзорное ведомство было вынуждено пойти на эти шаги после участившихся случаев отравления детей в школах.
Комментируя данное решение, Евгений Пригожин, будучи экспертом в этой области, отметил, что Роспотребнадзор - ведомство, всегда решающее проблемы на высочайшем уровне.
«Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом», - подчеркнул предприниматель.
Представители «Конкорда» заявили, что решение РПН не скажется на деятельности компании, которая хоть и стояла у истоков развития данного направления, в настоящее время не имеет бизнес-интересов в этой сфере.