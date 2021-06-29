«Повар Путина» намерен взыскать через суд 5 млн рублей с редактора «The Insider»
Российский предприниматель, известный как «повар Путина» подал иск к интернет-изданию «The Insider» из-за публикации информации, порочащей его репутацию. Ресторатор намеревается добиться справедливости через Басманный суд. В качестве компенсации морального вреда он потребовал от редактора издания пять миллионов рублей.
«Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение», — говорится в пресс-службе принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети ВКонтакте.
Кроме того, он считает, что главный редактор издания Роман Доброхотов, а также журналист Денис Билунов должны удалить репост статьи в своих Twitter-аккаунтах.
Ранее следствие начало настаивать на заочном аресте экс-главы ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Ивана Жданова.