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Поцелуи и шампанское: журналисты показали «атмосферу» в Range Rover Алексея Улюкаева после освобождения
12 мая, 2022 12:15
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Скриншот видео Telegram-канала Shot
Журналисты сняли Range Rover экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева после освобождения. На кадрах видны поцелуи и поднятые бокалы для шампанского на заднем сиденье автомобиля.
Поездку Улюкаева из колонии и «атмосферу» в его машине показал Telegram-канал Shot. По данным источника, Улюкаева из колонии встретила Юлия Хряпина - вторая жена бывшего министра.
12 мая осужденный на 8 лет чиновник вышел из колонии в Тверской области. Он провел в тюрьме 5,5 лет.
С территории ИК он выехал в сопровождении кортежа. Утром возле колонии заметили Mersedes с московскими номерами.
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