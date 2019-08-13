Потребительская панель России в действии

Мы в России очень мало тратим на товары повседневного спроса. Но не потому что экономные или умеренные, а потому что все деньги забирают себе государство и мафия.

Сколько денег вы тратите в магазине за один визит? По личным наблюдениям, в «Пятерочке» на окраине подмосковного райцентра-стотысячника люди редко оставляют больше 300-400 рублей; с другой стороны, в гипермаркете по ту сторону шоссе нередки и десятитысячные расходы, хотя средние на глаз – 3000-4000 рублей.

Но воздержимся от соблазна впасть в традиционную ошибку журналистов и особенно блогеров – распространять личный опыт на весь универсум. Тем более что у нас есть исследовательский центр «Ромир», который регулярно анализирует потребительскую активность 40 тысячнаших соотечественников из 15 тысяч домохозяйств по всей России

И «Ромир» показал, что в июле 2019 года средний чек в магазинах с товарами повседневного спроса составил 546 рублей – на 10 рублей меньше, чем месяцем ранее, да и вообще меньше всего за последние 11 месяцев, с августа 2018 года. Интересно, что чек вырос только в одном федеральном округе, Дальневосточном, зато сразу на 3,5% до 650 руб. А снизился сильнее всего в Северо-Западном – на 3,2%, до 598 руб.

Сенсационная новость об уменьшении чека немедленно разошлась по СМИ – россияне беднеют, меньше тратят, беда-огорчение. Но что в реальности мы можем из нее извлечь?

Во-первых, то, что «Ромиру» очень нужны клиенты. Его «потребительская панель» (прекрасное выражение, вот сразу премию безвестному копирайтеру) – это товар, который предлагается маркетологам для оценки рынка. Чтобы эта панель чаще мелькала в СМИ, приходится высасывать из нее инфоповоды. Впрочем, средний чек – достаточно интересная вещь, если только пользоваться ей правильно.

Во-вторых, за год средний чек подорожал на 3,6% – несколько ниже уровня инфляции. Не имея списка купленных товаров, мы не можем сказать, стали мы меньше покупать или цены выросли не так уж и сильно, но по личным ощущениям, которые, повторимся, нельзя переоценивать, потребление если и сократилось, то очень незначительно.

В-третьих, плох тот июль, в который расходы не сокращаются по сравнению с июнем – просто потому, что цены на плодоовощную продукцию, говорит президент «Ромира» Александр Мелехин, естественным образом снижаются. Так что все идет по плану, и нет причин переживать.

И все бы ничего, и все бы по плану, но, как в том анекдоте, пришел Центробанк и все опошлил. Потребительские цены в июле (показатель без учета сезонности) выросли на 0,2%, и в официальном комментарии ЦБ это объясняется… подорожанием овощей и фруктов! Цены на продовольствие выросли на 0,3% к июню, утверждают в Центробанке

То есть люди Эльвиры Набиуллиной категорически не согласны с Александром Мелехиным. У них цены растут, у него снижаются. И это уже совсем не личный опыт – в руках у обеих сторон мощный статистический аппарат, решительно отвергающий наши слабые попытки вмешаться.

Между тем сам по себе этот спор совершенно беспредметен. Снизились цены на 1,8% или выросли на 0,3% за один месяц – совершенно не важно, экономические тенденции определяются на более длинной дистанции. А также, как ни странно, не играет особенной роли, сколько стоит та корзина, которую поднес к прилавку посетитель «Пятерочки» или «Ашана». Гораздо важнее, что именно там лежит, но именно этого секрета «Ромир» и не раскрывает.

В России нет высоких цен – в России есть низкие доходы. Те 8-9 долларов, которые мы отдаем за немалый набор продуктов,– мелкая сдача по меркам хотя бы соседней Норвегии. Считать наши расходы можно только в непосредственной связи с доходами. А тут все очень интересно.

Доходы нашего многострадального населения выросли во II квартале 2019 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более свежих данных, к сожалению, нет). А вот реальные располагаемые доходы, то есть то, что остается после налогов и обязательных выплат, сократились на 0,2% за тот же период. Проще говоря, зарабатывать мы стали больше, но всю эту разницу и даже сверх нее забирают себе любимое государство и аффилированная с ним мафия ЖКХ

И проблема не в том, набирает человек в «Пятерочке» 400 или 500 рублей, а в том, что со всеми счетчиками он ежемесячно отдает частно-государственному посреднику ООО «МособлЕИРЦ» эквивалент 20-25 таких покупок. Что собираемость налогов растет, а реальная защищенность населения падает. Об этом и нужно говорить вместо того, чтобы обсуждать небольшие изменения в средних чеках, близкие к рамкам статистической погрешности.

А то, что происходит на «потребительской панели», практически ничем не отличается от сути панелей более традиционных.