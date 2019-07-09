В России нет высоких цен – в России есть низкие доходы
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В России нет высоких цен – в России есть низкие доходы

Как может не быть хорошим тот факт, что еда дорожает медленно

Экономические и статистические ведомства демонстрируют всё больший оптимизм относительно ближайших перспектив – рост цен невелик, есть шанс получить инфляцию всего в 4,0%. К сожалению, инфляцию на хлеб не намажешь, да и с качеством хлеба проблем все больше…

На рубеже полугодий 2019 года Росстат сообщил России и миру, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту – 72,8%, а в целом ситуация очень хорошая, и даже рост НДС слабо повлиял на инфляцию. Что ж, с пшеном действительно понятна – у нас просто меньше стали сеять проса, эта культура почти не идет на экспорт и не пользуется особым спросом дома. С капустой, конечно, загадочно получилось, но она и была исключительно дешевой. На третьем месте газ для заправки автомобилей, но там уже совершенно другие цифры, менее 30%

В целом же отчет оптимистичный. Цены растут медленнее, чем планировалось. Особенно Росстат и Центробанк торжествуют из-за того, что рост НДС практически не сказался на инфляции, словно не понимают, что это очень плохая новость.

В самом деле. НДС вырос не для всех товаров, а только для тех, которые обкладывались по максимальной ставке в 18%. Льготная и нулевая ставки 0% и 10% остались без изменений. И если подорожание обычных товаров слабо повлияло на инфляцию, значит потребление сосредоточено на льготных категориях. А что у нас там? Лекарства, детские товары и – внимание! – пищевые продукты повседневного спроса.

Проще говоря, мы с вами не тратим деньги на одежду, отдых, предметы интерьера и многие другие направления. Мы получаем зарплату, платим за коммунальные услуги, вносим платежи по кредитам и на оставшиеся деньги живем до следующей зарплаты – едим и редко позволяем себе какие-то неожиданные траты

Отсюда и низкая инфляция – ведь НДС на простую еду как был 10%, так и остался. А цены на эту еду, исключая пшено, капусту, сахар и яйца, держатся примерно на одном и том же уровне.

И это, кстати, тоже не очень хорошо.

Вы спросите: как может не быть хорошим тот факт, что еда дорожает медленно? Отвечаем.

Это прозвучит очень неприятно для покупателей, но в России сейчас слишком низкие розничные цены. Именно это убивает наше производство, которое работает уже ниже рентабельности, ибо вынуждено подчиняться диктату торговых сетей. Диктат этот состоит в следующем: торговой сети необходимы, во-первых, минимальные цены для покупателей (иначе они уйдут в другой магазин или сократят потребление), во-вторых, максимальная маржа

Что при таком раскладе остается производству? Русский хрен с новозеландским маслом. Ибо овощами мы худо-бедно себя обеспечиваем, а вот по мясу и молоку – полный провал. Госдума постепенно правит закон «О торговле», ограничивая диктат, но получается это слабо. Необходимо резко ограничивать максимальную долю одной сети на локальном рынке. Сейчас она составляет 25% с рядом оговорок, торговые сети требуют 35%, ФАС робко предлагает 15%.

Тем не менее эффект низкой инфляции, достигнутый за счет быстрого роста цен в 2015-16 годах, исчерпан. Тогда цены выросли с запасом, и за счет этого какое-то время удавалось держать их в узде. Но за это время наше продовольственное импортозамещение провалилось из-за недальновидной налоговой политики и бессилия Федеральной антимонопольной службы: крупные хозяйства беспрепятственно пожирают малых конкурентов и, в свою очередь, пресмыкаются перед картелем торговых сетей.

Как результат – производство по многим направлениям снижается, приходится частично отменять продовольственное эмбарго и жадно закупаться в Южном полушарии. И реальные цены расти будут существенно сильнее, чем ожидает Росстат. Просто тот дешевый хлеб, который он включает в свои расчеты, это уже не совсем хлеб – это вторично, а то и третично переработанный продукт. Реально качественный батон стоит не менее 40 рублей

То же самое с другими «социальными» ценами, которые есть на рынке и берутся для расчетов потребительской корзины и других эрзацев жизнеобеспечения.

В обозримом будущем или вырастут цены на еду, или наше сельское хозяйство можно будет считать закрытым. Ибо и НДС, и цены, а где-то и акцизы растут на сельскохозяйственные машины, топливо и ГСМ, надо платить сколько-нибудь конкурентную зарплату, налог на недвижимость тоже сильно ударил по бизнесу.

Важно понимать, что в России практически нет проблемы высоких цен, исключая разве что отдых в южных регионах и средний размер взятки стражам закона от майора и выше. В России есть проблема низких доходов тех, кто не получает взяток

Но продукты – направление еще относительно перспективное для бизнеса, ибо кушать хочется всегда, и люди пусть самые последние деньги, но понесут в «Магнит» или «Пятерочку», а те вынуждены закупать товары у производителей. Между тем без всякой рекламы по телевизору с 2018 и 2019 годов приостановлен ряд программ поддержки промышленности, которые слишком дорого обходились бюджету. И вот результат: одновременно, хотя и временно, останавливаются АвтоВАЗ и «Ростсельмаш»: такого не могли добиться даже реформаторы девяностых.

Очевидно, что-то пошло не так. Попробуем сформулировать, как следовало организовать работу предприятия под названием «Российская Федерация» после событий 2014 года.

Наполнение бюджета должно было идти в первую очередь за счет ввозных пошлин, акцизов, налогообложения добычи полезных ископаемых, уменьшенного до 10% налога на добавленную стоимость и прогрессивного налога на доходы физических лиц

Сейчас по этим статьям собирается примерно 60% консолидированного бюджета (суммы бюджетов всех уровней), соответственно необходимо пересмотреть расходы. Это несложно сделать, ведь стоимость большинства крупных государственных подрядов без вреда для качества работ можно уменьшить вдвое, и заниматься этой оптимизацией экономики должен Следственный комитет.

Сборы одного из главных налогов, НДФЛ, можно ощутимо поднять, резко ограничив деятельность в России уважаемых нерезидентов. Господин Мельниченко (СУЭК, Еврохим), гарцующий на своей яхте в экстерриториальных водах, чтобы не платить налогов, должен быть лишен права получать прибыль со своей российской собственности.

Удар по иностранным инвесторам? Да, совершенно верно, удар по иностранным и квазироссийским спекулянтам. Нам не нужны «инвесторы», при первом волнении выходящие в кэш, нам нужны хозяева, которые будут со своими предприятиями в радости и горе

За счет этих мер есть возможность ощутимо, по некоторым направлениям до нуля понизить налоги для бизнеса, сделав тем самым невыгодными коррупционные схемы ухода от налогообложения.

Пенсионная реформа, кстати, в этом контексте становится вообще бессмысленна – как раз деньги пенсионеров в полном объеме остаются в стране и идут торговле и производству, тогда как недоплаченный НДФЛ утекает за границу на личных самолетах и роскошных яхтах. Не на тех экономим, ох не на тех…

И только добившись полноценного импортозамещения по всем или почти всем основным параметрам (будем честны, электроника у нас останется привозной еще очень долго, а цитрусовые в России практически не растут), можно поднимать налоги, выводя их на среднемировой уровень, но только по заранее опубликованному графику, по полностью понятной бизнесу схеме

Главный и неискоренимый минус такого подхода состоит в том, что он идет на благо предприятию по имени «Российская Федерация», а не его самозваным топ-менеджерам…

Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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