«Потому что вы мудаки»: Андрей Макаревич об обязательной вакцинации
Обязательную вакцинацию от коронавируса поддержал музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он считает идиотизмом отказ от вакцинации и выступает за «довольно жесткие меры».
В беседе с журналистом Deutsche Welle Макаревич заявил, что у человека, возможно, «мозги вправятся», если он «на грани смерти поболтается» с коронавирусом.
Макаревичу «обидно», что человек «своим идиотизмом» рискует не собой, а окружающими.
Он вспомнил, как в школе не спрашивая прививали от полиомиелита и оспы в обязательном порядке. После этого «никто не болеет», отметил музыкант.
«А здесь развели», - возмутился Макаревич сложившейся ситуацией с вакцинацией против COVID-19.
Песенник упомянул разговор с казанским врачом, которая рассказала ему, что люди не хотят прививаться. Медик предложила лечить антипрививочников за деньги.
«Кто привился и вдруг заболел – медицина бесплатная, а для вас – за деньги, потому что вы мудаки!» Вот я это поддерживаю!» - сказал Макаревич.
Ранее в Кремле назвали, сколько осталось до введения чрезвычайных мер в «захлебывающейся» от коронавируса России.