Потерявшие дома из-за прорыва дамбы в Рузе получат по 2 миллиона рублей

Общество

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Компенсация в размере 2 миллионов рублей будет выплачена жителям подмосковного города Руза, чьи дома были уничтожены после прорыва дамбы.

«Что касается людей, которые потеряли дома: мы выплатим компенсацию по 2 млн руб. А там, где дома можно восстановить, мы предусмотрели выплату в 300 тыс. руб.», - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно губернатору, деньгами полученными деньгами жители будут распоряжаться самостоятельно.

По его словам, распорядиться этой суммой каждый сможет по своему усмотрению.

Также, все пострадавшие получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, отмечает РБК. Выплата рассчитана на покупку «всего необходимого», в условиях экстренной ситуации.

Прорыв дамбы на реке Городянка в Подмосковье произошел из-за мощных ливней.