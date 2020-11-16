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Общество
Постоянно действующий итальянский вулкан Стромболи взорвался
16 ноября, 2020 15:44
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фото: Pixabay
Сегодня произошел мощный взрыв в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи на острове в Тирренском море к северу от Сицилии.
Вулкан выбросил крупный столб пепла, который осел на территории близлежащих населенных пунктов.
Стромболи является одним из самых активных вулканов в мире. Он никогда не засыпает и извергается практически непрерывно на протяжении последних 20 тысяч лет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Ему присвоен наивысший по опасности код активности.
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