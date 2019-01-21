Вулкан на Камчатке выстрелил пеплом до Магаданской области
В ночь на 21 января на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Ему присвоен наивысший по опасности код активности.
Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмостанции ДВО РАН. Извержение произошло в 04:10 по местному времени (19:10 мск) в воскресенье.
Вулкан выбросил пепел на высоту до 10 километров. Шлейф пепла дошел до Магаданской области и достиг Магадана.
Как уточняет ТАСС, вулкану присвоен наивысший код активности – красный. Международных трасс движения самолетов в месте извержения не проходит, туристических групп не зарегистрировано.
Вулкан Безымянный находится в 40 километрах от поселках Ключи Усть-Камчатского района. Его высота достигает 2882 километра. Последнее извержение зафиксировано 10 декабря 2017 года.
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