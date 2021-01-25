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Постепенная отмена ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге возможна

Артем Денисов
25 января, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 04:02
1 мин
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга допустили постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Это может произойти на этой неделе, если в городе продолжится снижение заболеваемости. В настоящее время сократилось количество обращений по поводу заболевания COVID-19, а также количество госпитализаций. Сегодня свободно 33% коечного фонда под коронавирус и внебольничные пневмонии.

Однако, общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно, сообщает «Интерфакс».

Тем временем, глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в ученым удалось создать тест-систему на коронавирус, которая даёт результат в течение 90 минут.

Акимкин сообщил, что создание велось совместно с коллегами из других институтов, разработка опробована на практике.

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ТЕГИ
Санкт-Петербург
эпидемия
коронавирус
1 мин
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