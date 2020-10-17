Посольству России во Франции известны детали об устроившем кровавое нападение юноше

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Напавший на учителя истории в пригороде Парижа юноша проживал во Франции около 12 лет и имел чеченское происхождение.

В российском посольстве подчеркнули, что семья долгое время проживала во Франции, ожидая получения вида на жительство.

«Данный человек проживал во Франции последние 12 лет в официальном качестве... Важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма, который Россия всегда последовательно осуждает во всех его проявлениях», - отметил пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Напомним, в пятницу вечером, юноша напал и обезглавил преподавателя возле учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин в предместье Парижа. Позже нападавший был застрелен подоспевшими полицейскими. В ходе расследования задержана семья преступника.