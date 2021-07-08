Последние слова Черчесова: бывший тренер российской сборной дал напутствие преемникам
Оставивший пост главного тренера сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил благодарность команде. Также теперь уже бывший тренер пожелал будущему тренерскому составу добиться выхода российской сборной на Чемпионат мира 2022 года.
В своей «прощальной» речи Черчесов поблагодарил представителей Российского футбольного союза, сотрудников сборной и конечно самих футболистов. Отдельной благодарности он удостоил российских болельщиков.
Также Черчесов пожелал удачи специалистам, которые придут на смену ему и его команде.
«Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира 2022 года», — приводит слова бывшего главного тренера «ТАСС».
Ранее стало известно, что Черчесов был уволен с должности после провала на Чемпионате Европы.
Также увольнение главного тренера прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он предположил, что Черчесов сможет проявить себя на телевидении. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».