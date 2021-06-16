После решения обучить студентов стрельбе в Беларуси взялись за подготовку к армии школьников
Во все школы в Беларуси вернули должность руководителя военно-патриотического воспитания. Предполагается, что кадровые военные займутся допризывной подготовкой школьников, как это было в СССР.
О возвращении военруков объявил министр образования республики Игорь Карпенко. Власти создали около 2 тысяч ставок.
Кадровые военные начнут занятия со старшеклассниками с 1 сентября. Они будут преподавать по единой программе патриотического воспитания.
Карпенко так объяснил решение: «Это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии — это потеря времени». Его цитирует РИА Новости.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подчиненным обучить студентов стрельбе. Он не исключал, что в республике может начаться война.