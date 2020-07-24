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После протестов в США демонтировали статую первооткрывателю Америки

Антон Мельников
24 июля, 2020 21:02
1 мин
d
Pixabay

В центре Чикаго (США) была демонтирована статуя Христофора Колумба. Она была убрана по распоряжению мэра города Лори Лайтфут.

За день до демонтажа между протестующими и теми, кто считает, что статуя должна остаться на месте, произошла стычка.

Неделей ранее демонстранты попали под дубинки полицейских и аресты. Полиция сообщила, что протестующие начали бросать в офицеров камни, петарды и другие предметы. На жестокость полицейских было подано около 20 жалоб. сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что в США от коронавируса скончались восемь заключенных, которые были приговорены к смертной казни.

темы
США
протесты
памятник
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