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Общество
После протестов в США демонтировали статую первооткрывателю Америки
24 июля, 2020 21:02
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Pixabay
В центре Чикаго (США) была демонтирована статуя Христофора Колумба. Она была убрана по распоряжению мэра города Лори Лайтфут.
За день до демонтажа между протестующими и теми, кто считает, что статуя должна остаться на месте, произошла стычка.
Неделей ранее демонстранты попали под дубинки полицейских и аресты. Полиция сообщила, что протестующие начали бросать в офицеров камни, петарды и другие предметы. На жестокость полицейских было подано около 20 жалоб. сообщает The Guardian.
Ранее стало известно, что в США от коронавируса скончались восемь заключенных, которые были приговорены к смертной казни.
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