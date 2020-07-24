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Коронавирус привел в исполнение смертельный приговор для осуждённых

Антон Мельников
24 июля, 2020 17:18
1 мин
в
Pixabay

С июня, более дюжины заключенных в калифорнийской государственной тюрьме Сан-Квентин (США) погибло от COVID-19. Восемь из них были приговорены к смертной казни.

Последним, на данный момент, осужденным, который скончался от осложнений вызванных коронавирусом, стал 67-летний убийца Джон Бимс, сообщает калифорнийский департамент исправительных учреждений. Он содержался в камере смертников с ноября 1995 года после того, как его признали виновным в убийстве 15-месячного ребенка.

В старейшей тюрьме Калифорнии произошла одна из самых страшных вспышек COVID-19, среди тюрем США, отмечает New York Post. Сообщается о 868 текущих случаях заражения и 15 смертях.

Ранее в США разрешили провести вторую смертную казнь федерального уровня после 17-летнего перерыва. Читайте об этом в нашем материале.

темы
США
тюрьма
смертная казнь
заключение
1 мин