После нападения на школу в Казани рассказали о семье студента-убийцы

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Житель Казани Ильназ Галявиев, совершивший атаку на гимназию № 175, был из финансово благополучной семьи. Единственное, что обращает на себя внимание, - юноша не ладил с родителями и не так давно съехал от них.

О семье Галявиева рассказала уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

По ее словам, убийца учился в престижном вузе, который родители могли оплачивать. Молодой человек жил отдельно.

«С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было», - сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Волынец считает истинной причиной произошедшего в татарской школе «абсолютное отсутствие государственной идеологии». Пока дети не будут заняты внеурочно, как в Советском Союзе, с оплатой кружков государством - «ситуация будет повторяться», полагает омбудсмен.

Напомним, 11 мая бывший учащийся гимназии в Казани зашел в школу и открыл стрельбу. Погибли 7 детей, а также учительница и работник школы. Большинство погибших - учащиеся 8 класса.