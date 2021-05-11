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Происшествия
Гора трупов из восьмиклассников в татарской школе - следствие мести и ненависти
11 мая, 2021 14:52
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vk.com/region_kazan116/globallookpress
Источник в полиции рассказал, что могло стать мотивом нападения 19-летнего парня на школу в Казани. По предварительным данным, юноша пошел на преступление из-за мести.
«Молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», - сказал собеседник. Его слова приводит ТАСС.
Источник в школьной администрации рассказал изданию, что большая часть убитых училась в 8 «А» классе.
Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.
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