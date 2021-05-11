Гора трупов из восьмиклассников в татарской школе - следствие мести и ненависти

Происшествия

Источник в полиции рассказал, что могло стать мотивом нападения 19-летнего парня на школу в Казани. По предварительным данным, юноша пошел на преступление из-за мести.

«Молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», - сказал собеседник. Его слова приводит ТАСС.

Источник в школьной администрации рассказал изданию, что большая часть убитых училась в 8 «А» классе.

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.