Общество

На фоне увеличения количества возбужденных дел после акций протеста в России, жителям страны решили выдавать кредиты на адвокатов. В настоящее время в Совете Федерации уже рассматривается данный законопроект.

Так, ссуду на судебные расходы смогут получить граждане, у которых нет денег на оплату услуг адвоката.

«В случае, если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение», – говорится в документе.

По мнению членов СФ, данный вид партнерства выведет оказание юридических услуг на новый, более качественный уровень, передает РИА Новости.

Ранее российского оппозиционера Алексея Навального доставили в суд на слушание дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.