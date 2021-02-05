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Общество
После массовых задержаний на акциях протеста россиянам выдают кредиты на адвокатов
5 февраля, 2021 12:12
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Фото: volbusiness.ru
На фоне увеличения количества возбужденных дел после акций протеста в России, жителям страны решили выдавать кредиты на адвокатов. В настоящее время в Совете Федерации уже рассматривается данный законопроект.
Так, ссуду на судебные расходы смогут получить граждане, у которых нет денег на оплату услуг адвоката.
«В случае, если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение», – говорится в документе.
По мнению членов СФ, данный вид партнерства выведет оказание юридических услуг на новый, более качественный уровень, передает РИА Новости.
Ранее российского оппозиционера Алексея Навального доставили в суд на слушание дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
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