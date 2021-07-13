После аномалии с цифрами в Петербурге Федеральный оперштаб перестал публиковать статистику больных COVID-19
График с активными случаями коронавируса убрали с сайта «Стопкоронавирус.рф». Информация исчезла после того, как данные оперативного штаба в Санкт-Петербурге разошлись со сведениями о больных, представленными городскими властями.
Речь идет о графе «Активные случаи». В ней Федеральный оперштаб сообщал о количестве болеющих прямо сейчас.
Последние цифры приведены за 8 июля, в последующие дни их уже нет.
Разработчик сайта - АНО «Национальные приоритеты» - объяснил РБК, что раздел убрали, так как «некоторые СМИ его интерпретировали неправильно». Проанализировав публикации в интернете, редакция сайта посчитала колонку «неинформативной».
Графа пропала после аномалии с цифрами в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Baza. Ее не обошли вниманием СМИ. Сопоставив статистику властей и оперштаба, они пришли к выводу, что в городе должно остаться 711 активных случаев, при этом за одни сутки выявлен 1951 больной.