Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

После 12 вспышек болезни ВОЗ заговорила о начале пандемии малайзийского вируса NiV

Лилия Караева
28 января, 2021 13:23
2 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 13:23
2 мин
Забор крови
Minzdrav.gov.ru

Миру грозит пандемия выявленного в Малайзии вируса Nipah, или NiV. В Южной Азии было 12 вспышек болезни, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заговорила о риске сильной эпидемии именно сейчас.

Вирус обнаружили в 1999 году среди фермеров-свиноводов, проживающих на реке Нипах, от которой он получил название. Инфекцию распространяли летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные в Китае, Юго-Восточной Азии, Австралии, в Африке и на Новой Гвинее. Животные не болеют - заражение людей происходило после контакта со свиньями и в результате употребления зараженных плодов, как правило, фиников или сока финиковой пальмы.

Смертность от вируса составляет 45-70%, он быстро распространяется. Заболевание может вызвать смертельный энцефалит, но в некоторых случаях протекает бессимптомно. Лекарства от вируса Nipah нет, пишет «Российская газета».

ВОЗ рекомендовала сократить доступ летучих мышей к финиковым пальмам, кипятить свежий финиковый сок, а фрукты - мыть и очищать от кожуры. Для избежания передачи инфекции к человеку нельзя контактировать с заболевшим, нужно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее в Минздраве России предсказали эпидемию сильнее предыдущей.

Поделиться
ТЕГИ
ВОЗ
пандемия
Малайзия
NiV
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!