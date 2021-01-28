После 12 вспышек болезни ВОЗ заговорила о начале пандемии малайзийского вируса NiV

Общество

Миру грозит пандемия выявленного в Малайзии вируса Nipah, или NiV. В Южной Азии было 12 вспышек болезни, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заговорила о риске сильной эпидемии именно сейчас.

Вирус обнаружили в 1999 году среди фермеров-свиноводов, проживающих на реке Нипах, от которой он получил название. Инфекцию распространяли летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные в Китае, Юго-Восточной Азии, Австралии, в Африке и на Новой Гвинее. Животные не болеют - заражение людей происходило после контакта со свиньями и в результате употребления зараженных плодов, как правило, фиников или сока финиковой пальмы.

Смертность от вируса составляет 45-70%, он быстро распространяется. Заболевание может вызвать смертельный энцефалит, но в некоторых случаях протекает бессимптомно. Лекарства от вируса Nipah нет, пишет «Российская газета».

ВОЗ рекомендовала сократить доступ летучих мышей к финиковым пальмам, кипятить свежий финиковый сок, а фрукты - мыть и очищать от кожуры. Для избежания передачи инфекции к человеку нельзя контактировать с заболевшим, нужно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее в Минздраве России предсказали эпидемию сильнее предыдущей.