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В будущем произойдет эпидемия разрушительнее нынешней. Об этом сказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Ученый прогнозирует другие эпидемии мирового масштаба. Он предупредил, что «если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия будет еще разрушительнее».

Чтобы исключить серьезные последствия, Брико рекомендует создавать системы мониторинга инфекций, укреплять инфраструктуру здравоохранения и повышать доступность медицинской помощи, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что женщина в Конго рискует стать нулевым пациентом с новым смертельно опасным заболеванием.