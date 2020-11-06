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«Портит статистику и репутацию»: в Якутии родившую школьницу выгоняли из учреждения

Марьям Ибрагимова
6 ноября, 2020 18:00
2 мин
Фото: vashgorod.ru
Фото: vashgorod.ru

В селе Сунтар Якутской области учителя пытались выгнать из школы родившую девятиклассницу. Об этом стало известно, когда на отца ученицы завели уголовное дело.

По словам мужчины, после того как его дочь родила ребенка, к ним домой пришла ее классная руководительница. Она пыталась уговорить девушку перейти в вечернюю школу, так как юная мать портит статистику и репутацию общеобразовательного учреждения. Высказав требования, учительница удалилась, а между отцом и дочерью вспыхнула ссора, в результате которой девятиклассница ушла с ребенком из дома к родственникам, а мужчина стал распивать спиртные напитки. Опьянев окончательно, он пошел на преступление. Пресс-служба прокуратуры республики Саха (Якутия) не уточняет детали, известно лишь, что его осудили за хулиганство.

«Педагоги школы нарушили право несовершеннолетней на образование, а также основные принципы образования, в том числе на недопустимость дискриминации в сфере образования», – говорится в сообщении.

Судья Сунтарского районного суда назначил служебную проверку, но ее не провели в срок. После этого прокуратура района обвинила начальника районного отдела управления образования в нарушении прав ребенка и неисполнении частного постановления суда. Его оштрафовали, а девятиклассница вернулась в школу.

Ранее сообщалось о том, что под Новосибирском школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке.

темы
роды
школьница
учителя
Якутская область
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