Российская школьница родила ребенка и спрятала его в морозилке

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Школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Инцидент произошел в одном из сел под Новосибирском.

Новорожденный насмерть замерз морозилке. О случившемся сотрудникам полиции рассказала сама школьница.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, родившая ребенка школьница стоит на учете, пишет «Комсомольская правда».