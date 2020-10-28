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Общество
Российская школьница родила ребенка и спрятала его в морозилке
28 октября, 2020 11:05
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фото: Flickr
Школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Инцидент произошел в одном из сел под Новосибирском.
Новорожденный насмерть замерз морозилке. О случившемся сотрудникам полиции рассказала сама школьница.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, родившая ребенка школьница стоит на учете, пишет «Комсомольская правда».
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