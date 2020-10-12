Популярные во время эпидемии коронавируса товары могут включить в потребкорзину

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Товары и услуги, получившие актуальность в условиях эпидемии COVID-19, могут быть включены в потребительскую корзину.

Как сообщил руководитель Росстата Павел Малков, рассчитывая индекс потребительских цен, ведомство собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

«Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них, рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров», - сказал Малков.

При этом некоторые новые товары и услуги имеют непосредственную связь с эпидемией коронавируса, которая повысила их популярность. Так, в Росстате рассматривают возможность включения в потребительскую корзину геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средства, пишут «Известия».

Как сообщалось, важно изучить инструкцию к антисептику, чтобы знать, в течение какого времени он способен эффективно защищать от бактерий и вирусов.

Наилучший результат достигается при нанесении на кожу рук 3–5 мл антисептика и его втирании до полного высыхания.