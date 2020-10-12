Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Популярные во время эпидемии коронавируса товары могут включить в потребкорзину

Артем Денисов
12 октября, 2020 06:22
2 мин
антисептик
Фото: pixabay.com/

Товары и услуги, получившие актуальность в условиях эпидемии COVID-19, могут быть включены в потребительскую корзину.

Как сообщил руководитель Росстата Павел Малков, рассчитывая индекс потребительских цен, ведомство собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

«Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них, рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров», - сказал Малков.

При этом некоторые новые товары и услуги имеют непосредственную связь с эпидемией коронавируса, которая повысила их популярность. Так, в Росстате рассматривают возможность включения в потребительскую корзину геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средства, пишут «Известия».

Как сообщалось, важно изучить инструкцию к антисептику, чтобы знать, в течение какого времени он способен эффективно защищать от бактерий и вирусов.

Наилучший результат достигается при нанесении на кожу рук 3–5 мл антисептика и его втирании до полного высыхания.

темы
эпидемия
коронавирус
антисептики
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!