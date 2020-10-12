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«Они не защищают вас от вирусов». В Роспотребнадзоре рассказали об антисептиках

Артем Денисов
12 октября, 2020 02:01
2 мин
антисептик
Фото: pixabay.com

Важно изучить инструкцию к антисептику, чтобы знать, в течение какого времени он способен эффективно защищать от бактерий и вирусов, сообщила врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

«Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые — до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени», - сказала она. По словам врача, ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению с указанием режима обработки рук.

Наилучший результат достигается при нанесении на кожу рук 3–5 мл антисептика и его втирании до полного высыхания. Квасова порекомендовала использовать средство в общественных местах «перед и после контакта — касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами», сообщает ТАСС.

Ранее в МЧС России составили рекомендации по самостоятельному изготовлению дезинфицирующего раствора от коронавируса.

Так, для его приготовления подходит только изопропиловый спирт с концентрацией 96, либо этанол с концентрацией 99,8% соответственно. При этом водка не подходит для изготовления дезинфицирующего раствора.

темы
коронавирус
антисептики
роспотребнадзор
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