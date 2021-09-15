Попова: через 1-2 месяца привьются более половины взрослых россиян от коронавируса
Более половины взрослых россиян пройдут вакцинацию от коронавируса в течение одного-двух месяцев. Об этом высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова и добавила, что в России «много разумных, взвешенных людей».
Анна Попова привела цифры по прививочной кампании против гриппа: в прошлом году от гриппа было привито 60% совокупного населения. Прививочная кампания, разворачивающаяся на фоне эпидемии коронавируса, показывает меняющиеся настроения в обществе.
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ началась 18 января 2021 года. Сейчас для населения доступны четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» центра им. Чумакова РАН.
Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Всемирной организации здравоохранения опубликовали научную статью в журнале The Lancet, в которой доказали, что массовая ревакцинация людей вакцинами от коронавируса бесполезна.