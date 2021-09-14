Третий укол бесполезен и даже опасен: в журнале The Lancet раскритиковали ревакцинацию от коронавируса
Массовая ревакцинация людей вакцинами от коронавируса бесполезна. К такому мнению пришли ученые, в числе которых эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Всемирной организации здравоохранения. Статья была опубликована в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Ученые пришли к выводу, что никакой необходимости проводить повторную вакцинацию нет, поскольку разработанные препараты достаточно эффективны. Кроме того, частое или преждевременное использование вакцин повторно может даже нести опасность. Так, существует риск возникновения миокардита и синдрома Гийена-Барре (нервно-мышечное заболевание, характеризующаяся мышечной слабостью).
В то же время эксперты допускают, что повторные уколы могут принести пользу некоторым людям. Так, ревакцинация потенциально полезна людям со слабой иммунной системой. Тем не менее ученые подчеркивают, что перед рекомендацией повторных доз необходимо провести соответствующие исследования.
Заключения ученых относятся как к вакцинам на основе мРНК (Pfizer, Moderna), так и к аденовирусным вакцинам типа «Спутник V», отмечает Lenta.ru.