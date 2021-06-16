«Попытайтесь лизать языком любви»: Джо Байдену дали совет перед встречей с Владимиром Путиным
Писатель и публицист Дмитрий Быков написал открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену перед его встречей с лидером РФ Владимиром Путиным.
«С его точки зрения, вы чистая хромая утка, потому что вам переизбираться через три с половиной года, а ему никогда. Он в ответ на ваши действия готов разжечь мировой пожар, а вы нет. Он в ответ на любые санкции может сделать жизнь своих подданных сколь угодно невыносимой, а вам помешает то ли страх, то ли совесть. Итого руки у вас связаны и, разговаривая с Россией языком силы, вы ничего не добьетесь. Попытайтесь лизать Россию языком любви», — написал Быков.
Журналист предложил Байдену взять ответственность за предстоящий разговор и не пытаться воздействовать на Путина с позиции силы, потому что это бессмысленно. Быков убежден, что страны должны стремиться к восстановлению благоприятных отношений, однако убежден, что президент РФ вряд ли станет проявлять инициативу в этом направлении.
«Вы не выиграете у него в драке. Попробуйте милосердие», — заключил Быков на странице издания «Собеседник».
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин готовится «отчитать» Джо Байдена за Украину.