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Политика
Владимир Путин может «отчитать» Джо Байдена за поддержку стремящейся в НАТО Украины
16 июня, 2021 10:33
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы США Джо Байдена, касающееся вступления Украины в НАТО.
По мнению президента Штатов, такое событие вполне может произойти.
Песков подчеркнул, что Кремль уже знает о заявлении Байдена. По словам пресс-секретаря, это «новый элемент», поскольку ранее Москва не слышала от американского коллеги подобных высказываний.
Если потребуется, Путин выразит свою позицию по этому поводу на встрече с Байденом в Женеве сегодня, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России.
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