Мария Захарова раскритиковала построенные на незнании истории отношения
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оказалась недовольна новой внешнеполитической стратегией Евросоюза в отношении России.
Известно, что проект подготовил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель к саммиту ЕС, который состоится в Брюсселе 24-25 июня. Он подчеркнул, что отношения ЕС и РФ должны формироваться вокруг трёх глаголов: отталкивать, сдерживать, взаимодействовать.
По мнению Захаровой, принцип нежизнеспособный.
«Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать»? Не представляете? А это Боррель», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что у тех, кто придумал подобный вид взаимодействия, проблемы со знанием истории, а также с восприятием реальности. Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своём Telegram-канале.
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