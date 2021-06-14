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Политика
ЕС разрешил нескольким категориям людей путешествовать без ограничений
14 июня, 2021 14:43
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TOBIAS STEINMAURER via www.imago/www.imago-images.de
Сегодня совет Евросоюза принял окончательное решение по поводу перемещения граждан внутри ЕС. Категория людей, получившая COVID-сертификаты после вакцинации, а также те, кто переболел вирусом, смогут беспрепятственно путешествовать внутри экономико-политического объединения.
Есть несколько нюансов. Во-первых, в сертификате должно быть сказано, что полученная вакцина одобрена Европейским агентством лекарственных средств. Во-вторых, с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней. Только при соблюдении этих условий гражданам разрешат не проходить тестирование или карантин, передаёт РИА Новости.
Ранее Германия призвала ЕС прекратить играть в «дипломатический пинг-понг из санкций» с Россией.
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