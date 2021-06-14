Германия призвала ЕС прекратить играть в «дипломатический пинг-понг из санкций» с Россией
Депутаты из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагают начать выстраивать отношения с Россией заново. Соответствующая идея выражена в проекте резолюции, которую немецкие парламентариии представили на рассмотрение бундестага.
В документе сказано, что на российско-германских отношениях держится в принципе вся стабильность в Европе. А обсуждать без РФ вопросы, касающиеся оружия или климата, попросту невозможно.
«Продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нём немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», — говорится в резолюции.
Депутаты предлагают больше не вводить санкции против РФ, даже если в ЕС будут настаивать на усилении ограничений, передаёт RT.
Ранее постпред РФ при ЕС заявил о том, что отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и становятся только хуже.