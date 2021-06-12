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Политика
Владимир Чижов: Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении
12 июня, 2021 10:12
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Mission of Russia EU/Global Look Press
Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и постоянно ухудшаются, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Кроме того, Чижов уверен, что возобновление саммитов Россия - ЕС сейчас невозможно и ждать их в ближайшее время не стоит.
«Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации», - сказал он.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что страны ЕС ведут в отношении Беларуси неприемлемую политику и давят на Минск через ограничительные меры, пишет ФАН.
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