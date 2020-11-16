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Поможет ли вино не заболеть коронавирусом рассказал эксперт

Артем Денисов
16 ноября, 2020 01:24
1 мин
вино
Фото: pixabay.com

Сообщения о пользе красного вина в борьбе с COVID-19 не подтверждены серьезными исследованиями.

Как сообщил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев, информация о пользе этого напитка скорее является мифом. «Много было публикаций о пользе красного вина. Якобы при употреблении в умеренных дозах оно обладает противоопухолевым эффектом, а также якобы спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов. Но это всё единичные публикации», — отметил Исаев, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Согласно исследованию экспертов из Поднебесной, люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны (более 80%) отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.

темы
эпидемия
вино
коронавирус
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