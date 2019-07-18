Помогут ли иконы Бойко-Великому
7 мин чтения
Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Правосудие по-русски превратилось в игру «верю-не верю»

В деле бизнесмена Василия Бойко-Великого словно в кривом зеркале отразились все болевые точки современной России. Тут и патриотизм с иконами, и обезземеливание крестьян, и то, как функционирует бизнес по-русски…

Быть может, живи в наши времена Александр Николаевич Островский, он бы смог довести все сюжетные линии до финала. Но сегодня над эпосом царит российская судебная система. А значит, шанс узнать истину мал, чем бы ни закончились судебные разбирательства по делу Бойко-Великого, православного бизнесмена, обвиняемого в краже денег, и не только.

Кто такой Бойко-Великий

Василий Бойко-Великий – сумасброд, чудак и эксцентрик, как окрестил его журнал Forbes, один из самых неоднозначных бизнесменов в России. Круг бизнес-интересов Бойко широк: ему принадлежит агрохолдинг «Русское молоко», столичный ресторан русской кухни «Добрыня» в Москве и инвестиционная компания «Вашъ Финансовый Попечитель». Кроме того, Бойко - миноритарный акционер «Проматомэнергострой», компании, которая работает в области архитектуры, а также «Инвестпром», специализирующейся на оптовой торговле. Чуть не забыли – у Бойко-Великого также есть собственное СМИ «Московские Ведомости» и культурно-просветительский фонд имени святого Василия Великого.

В чём его обвиняют

Задержали бизнесмена 19 июня. Следствие считает, что Бойко-Великий причастен к хищению денежных средств в размере 180 млн рублей и ещё около 900 тысяч долларов. Вместе с подельниками (кроме Бойко, по делу проходят ещё 7 человек) он, имея копии документов клиентов банка «Кредит-Экспресс», составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах. Также они похищали денежные средства клиентов с депозитов: всего следствие установило 31 факт, заявила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также, по версии следствия, один из акционеров банка, Владимир Шеин в 2014 году внёс 500 тысяч долларов на счета учреждения, а руководство перевело их в кассу, после чего представители Бойко-Великого эти деньги обналичили.

Семья Бойко-Великого, как и сам бизнесмен, утверждают, что Бойко не имеет и не имел никакого отношения к деятельности банка, хотя и владел, по информации СК, 10% банка. По данным самого банка, всей семье Василия Бойко-Великого принадлежало 7,51% акций - через «Вашъ Финансовый Попечитель».

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Процесс

Потерпевшей стороной в деле выступает Агентство по страхованию вкладов.

Банк «Кредит-Экспресс», о котором идёт речь  - ростовский банк с филиалом в Москве и в Иркутске. Банк лишён лицензии в 2018 году из-за обвинений в отмывании преступных доходов и финансированию терроризма, а позже был признан банкротом.

В основе дела – иск от Владимира Шеина к Бойко-Великому: якобы тот украл у него денежные средства в размере 500 тыс долларов со счёта в банке. Сам Бойко намерен доказать в суде, что действительно брал у Шеина указанную сумму, но все средства вернул в мае этого года, о чём, как уверяет, имеется расписка, а к истории с банком всё это и он в частности не имеет никакого отношения.

Нас попросили приобрести долю в банке, поскольку там кто-то вышел, а мы в нём кредитовались. Но решений по нему я не принимал, я год был в совете директоров, но не контролировал ни банк, ни сотрудников

 - заявил в суде Бойко-Великий.

Прося Мосгорсуд изменить условия заключения, попросту говоря, отпустить бизнесмена из СИЗО под расписку, залог или поместить под домашний арест, Бойко и его адвокаты выглядели вполне уверенно.

Следствие опасается, что подсудимый окажет давление на свидетелей? Так не известны свидетели-то, только один, и тот скрытый, настаивали адвокаты Бойко.

Есть основания полагать, что Бойко сбежит? Так он 10 лет был под следствием по другому делу, и до сих пор не сбежал, и все предписания суда выполнял в полной мере.

Подозреваете, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью? Так банк уже лишён лицензии.

Верю-не верю

Уверенности Бойко-Великому придавали иконы.

Во время слушаний по избранию меры пресечения он соорудил в углу застеклённой камеры небольшой «красный угол». А в зале находилась немногочисленная, но весьма активная группа поддержки, состоявшая не только из членов семьи, но и из представителей патриотической общественности, пришедших поддержать филантропа, русского предпринимателя и «вообще хорошего человека».

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Уверенности следствию придавали погоны.

Вообще, происходящее в Мосгорсуде 10 июля не было чем-то из ряда вон выходящим и демонстрировало простую схему работы наших судов. На месте судьи – понимающая, строгая женщина. Внимательно всех слушает – долгие и подробные объяснения самого Бойко, затем – короткие и обтекаемые речи стороны обвинения.

А затем, к неудовольствию группы поддержки, выносит решение, повторив слово в слово доводы следователей. А их довод был простым: «есть основания для заключения под стражу». И фирменное «мы не можем разглашать данные предварительного расследования». Всё.

Верите?

Да как так – Шеин не замечал хищений три года? Меня просто банкротят и не дают возможность погасить долги. Мы должны намного больше, чем эти шеинские 17 миллионов. А я мог бы России ещё послужить

 - уверяет Бойко-Великий.

«Окажет давление», - чеканит следователь.

Или не верите?

 «Меня же допрашивали за 6 дней до задержания. А само дело по банку «Кредит-Экспресс» длится с августа прошлого года, но меня ни разу не вызывали, а тут сразу задержание и обыски», - не унимается Великий.

«Не все лица обнаружены», - отрезает прокурор.

А если верите, то кому?

Давайте вернёмся на несколько лет назад, когда Бойко (тогда ещё без приставки Великий) обвинялся в организации схем по хищению земли в подмосковном Рузском районе.

Войны за землю

Согласно версии следователей, в 2003 году Бойко организовал преступное сообщество и незаконно приобретал права собственности на землю бывших совхозов в Рузском районе Подмосковья. Расследование продолжалось более десяти лет. Пострадали 298 человек, а общая сумма ущерба превысила 347 млн руб., сообщал СКР.

Дело в том, что в 2002 году президентским указом была узаконена частная собственность на земли сельхозназначения. Многие предприниматели бросились скупать паи за гроши – их владельцы не слишком-то знали, сколько на самом деле стоит их земля, да и заниматься ей не хотели, или не могли.

Нередко владельцы отдавали свои паи в так называемые крестьянско-сельские предприятия, КСП. Которые затем за долги скупала какая-нибудь промышленная группа и доводила до банкротства. Скупала, разумеется, вместе с землёй – ради земли всё и затевалось.

Верите?

Бойко, к слову, был не единственным, кто мечтал заработать на бывших колхозных полях. Он мечтал создать в Подмосковье Русскую Швейцарию – поместья в живописной Рузе для состоятельных господ. В других российских регионах именно в результате подобных схем и образовались ныне здравствующие и успешные агрохолдинги. Так появился и холдинг «Русское молоко» - согласно законодательству, сельхозземли должны были использоваться по назначению.

Следственный комитет не смог в полной мере доказать вину предпринимателя. В 2016 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Или всё-таки не верите?

В общем-то, вся история становления российского предпринимательства, начиная с 90-х годов, изобилует подобными схемами. Не секрет, как, на чём и какими методами делались состояния. Как скупались за бесценок заводы и разворовывались бывшие народные богатства.

Верите, что среди успешных бизнесменов, поднявшихся в 90-е, есть те, кто сделал это абсолютно честным путём?

Значит ли это, что любой, кто начинал свой бизнес в 90-е, автоматически становится преступником?

Конкуренты

Сам Бойко-Великий рассказывал в 2016 году «Комсомольской Правде», что в 2005 году началась «определенная кампания - по поводу того, что где-то кто-то незаконно что-то купил».

Ее инициировала Генпрокуратура, Администрация Президента. Это нормальная кампания. Когда мы скупали алюминиевые акции, тоже была потом некая кампания проверок всех, кто покупал алюминиевые акции. Нас тоже проверяли, наложили штраф в полтора миллиона рублей. Налоговая инспекция придралась к каким-то мелочам. И здесь было то же самое. Возможно, был жесткий передел тех хозяйств, которые находятся вблизи МКАД.

Та же следственная бригада пришла и в Рузский район, продолжает Бойко-Великий.

«Пришла она не к нам, а к ЗАО «Рузский», с которым конкурировал Аркадий Новиков, ресторатор. Он покупал это хозяйство у тех, которые уже вроде его купили, но потом выяснилось, что они купили неправильно, не всем заплатили, не у всех купили. Выяснилось, якобы они подделали реестр акционеров. Возбудили уголовное дело по поводу того, что реестр акционеров был фальсифицирован.

Возможно, это правда, возможно – не очень. Но эта следственная бригада начала изымать все дела в Рузском районе всех хозяйств из регистрационной палаты, из земельного комитета, из кадастровой палаты. Создалось впечатление, что появился заказчик, не знаю точно до сих пор, кто. У меня есть предположения, но я их не могу озвучивать, чтобы не сказать про людей что-то напрасное. У меня нет доказательств, что это они. Но есть три-четыре группы, которые, возможно, были интересантами».

Верите, что подобными методами можно просто устранять конкурентов и отжимать бизнес?

Просто несколько интересных фактов, обнаруженных «Медузой». Председатель совета директоров банка «Кредит Экспресс» - Анатолий Козырев, аппаратчик советского министерства угольной промышленности, который вместе с Вагитом Алекперовым создавал «Лукойл», но в 2007 году ушел на пенсию. Бойко же в 2000 году участвовал в конфликте между братьями Черными и Олегом Дерипаской, а затем продал последнему свои акции. Позже Бойко фигурировал в конфликте между Дерипаской и Владимиром Потаниным, выступив на стороне последнего.

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

За и против

В защиту Бойко выступили несколько изданий – «Русская Народная Линия», газета «Завтра». Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов выступил за освобождение Василия Бойко-Великого из СИЗО: он напомнил, что сейчас в суде рассматривается еще одно уголовное дело против коммерсанта, причем по более тяжкой статье, но по нему его отпустили под залог.

Бойко-Великий считает себя православным христианином, но к РПЦ отношения не имеет и окормляется духовно в своём собственном храме, настоятелем которого является бывший священник, лишённый сана в 1996 году. Несмотря на это, в защиту Бойко-Великого выступили многие действующие священники Русской Православной Церкви, включая протоиерея Всеволода Чаплина.

По мнению сторонников бизнесмена, православный меценат, так много сделавший для России, в принципе не может заниматься преступной деятельностью.

На другой чаше весов – частные истории десятков людей, имевших дело с Бойко-Великим и работавших в его структурах. Один из бывших сотрудников бизнесмена очень подробно рассказал «Русской Планете» об условиях работы на православного предпринимателя. По его мнению, показной патриотизм и кафтан – не более, чем удобная и популярная в наше время позиция.

Верите, что иконами и впрямь удобно прикрываться?

Вопросов, которые порождает вся эта, без сомнения, непростая и мутная история, слишком много. Если Бойко и впрямь виновен, то почему из 10-летней эпопеи и нескольких сотен томов уголовного дела до суда дошёл лишь один эпизод? Если Бойко мог выйти сухим из воды за взятки – то почему не откупился на этот раз? Если следователи и прокуроры уверены в своих действиях, то почему судья верит им на слово? Тайна следствия – святое, но хотелось бы больше подробностей.

За всеми этими играми в верю-не верю теряется главное: истина. И фундаментальная вера в то, что простой человек, пострадавший от алчных промышленных групп, продавший своё состояние за бесценок, или не получавший два года зарплату, может добиться справедливости. Как и вера в то, что бизнес в России можно вести честно, не опасаясь рейдерских захватов и происков нечестных конкурентов.

Надеемся, что в ходе последующих долгих судебных разбирательств истина, несмотря ни на что, всё же явит себя.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин написал заявление на РБК за клевету Далее в рубрике Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин написал заявление на РБК за клеветуРедакция подготовила статью с заведомо ложными данными, которые призваны опорочить деловую репутацию Читайте в рубрике «Политика» На глазах у Зеленского олигархи поделят УкраинуВ стране взбунтовалась исполнительная власть, включая силовиков На глазах у Зеленского олигархи поделят Украину
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»