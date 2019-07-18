Помогут ли иконы Бойко-Великому

В деле бизнесмена Василия Бойко-Великого словно в кривом зеркале отразились все болевые точки современной России. Тут и патриотизм с иконами, и обезземеливание крестьян, и то, как функционирует бизнес по-русски…

Быть может, живи в наши времена Александр Николаевич Островский, он бы смог довести все сюжетные линии до финала. Но сегодня над эпосом царит российская судебная система. А значит, шанс узнать истину мал, чем бы ни закончились судебные разбирательства по делу Бойко-Великого, православного бизнесмена, обвиняемого в краже денег, и не только.

Кто такой Бойко-Великий

Василий Бойко-Великий – сумасброд, чудак и эксцентрик, как окрестил его журнал Forbes, один из самых неоднозначных бизнесменов в России. Круг бизнес-интересов Бойко широк: ему принадлежит агрохолдинг «Русское молоко», столичный ресторан русской кухни «Добрыня» в Москве и инвестиционная компания «Вашъ Финансовый Попечитель». Кроме того, Бойко - миноритарный акционер «Проматомэнергострой», компании, которая работает в области архитектуры, а также «Инвестпром», специализирующейся на оптовой торговле. Чуть не забыли – у Бойко-Великого также есть собственное СМИ «Московские Ведомости» и культурно-просветительский фонд имени святого Василия Великого.

В чём его обвиняют

Задержали бизнесмена 19 июня. Следствие считает, что Бойко-Великий причастен к хищению денежных средств в размере 180 млн рублей и ещё около 900 тысяч долларов. Вместе с подельниками (кроме Бойко, по делу проходят ещё 7 человек) он, имея копии документов клиентов банка «Кредит-Экспресс», составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах. Также они похищали денежные средства клиентов с депозитов: всего следствие установило 31 факт, заявила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также, по версии следствия, один из акционеров банка, Владимир Шеин в 2014 году внёс 500 тысяч долларов на счета учреждения, а руководство перевело их в кассу, после чего представители Бойко-Великого эти деньги обналичили.

Семья Бойко-Великого, как и сам бизнесмен, утверждают, что Бойко не имеет и не имел никакого отношения к деятельности банка, хотя и владел, по информации СК, 10% банка. По данным самого банка, всей семье Василия Бойко-Великого принадлежало 7,51% акций - через «Вашъ Финансовый Попечитель».

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Процесс

Потерпевшей стороной в деле выступает Агентство по страхованию вкладов.

Банк «Кредит-Экспресс», о котором идёт речь - ростовский банк с филиалом в Москве и в Иркутске. Банк лишён лицензии в 2018 году из-за обвинений в отмывании преступных доходов и финансированию терроризма, а позже был признан банкротом.

В основе дела – иск от Владимира Шеина к Бойко-Великому: якобы тот украл у него денежные средства в размере 500 тыс долларов со счёта в банке. Сам Бойко намерен доказать в суде, что действительно брал у Шеина указанную сумму, но все средства вернул в мае этого года, о чём, как уверяет, имеется расписка, а к истории с банком всё это и он в частности не имеет никакого отношения.

Нас попросили приобрести долю в банке, поскольку там кто-то вышел, а мы в нём кредитовались. Но решений по нему я не принимал, я год был в совете директоров, но не контролировал ни банк, ни сотрудников

- заявил в суде Бойко-Великий.

Прося Мосгорсуд изменить условия заключения, попросту говоря, отпустить бизнесмена из СИЗО под расписку, залог или поместить под домашний арест, Бойко и его адвокаты выглядели вполне уверенно.

Следствие опасается, что подсудимый окажет давление на свидетелей? Так не известны свидетели-то, только один, и тот скрытый, настаивали адвокаты Бойко.

Есть основания полагать, что Бойко сбежит? Так он 10 лет был под следствием по другому делу, и до сих пор не сбежал, и все предписания суда выполнял в полной мере.

Подозреваете, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью? Так банк уже лишён лицензии.

Верю-не верю

Уверенности Бойко-Великому придавали иконы.

Во время слушаний по избранию меры пресечения он соорудил в углу застеклённой камеры небольшой «красный угол». А в зале находилась немногочисленная, но весьма активная группа поддержки, состоявшая не только из членов семьи, но и из представителей патриотической общественности, пришедших поддержать филантропа, русского предпринимателя и «вообще хорошего человека».

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Уверенности следствию придавали погоны.

Вообще, происходящее в Мосгорсуде 10 июля не было чем-то из ряда вон выходящим и демонстрировало простую схему работы наших судов. На месте судьи – понимающая, строгая женщина. Внимательно всех слушает – долгие и подробные объяснения самого Бойко, затем – короткие и обтекаемые речи стороны обвинения.

А затем, к неудовольствию группы поддержки, выносит решение, повторив слово в слово доводы следователей. А их довод был простым: «есть основания для заключения под стражу». И фирменное «мы не можем разглашать данные предварительного расследования». Всё.

Верите?

Да как так – Шеин не замечал хищений три года? Меня просто банкротят и не дают возможность погасить долги. Мы должны намного больше, чем эти шеинские 17 миллионов. А я мог бы России ещё послужить

- уверяет Бойко-Великий.

«Окажет давление», - чеканит следователь.

Или не верите?

«Меня же допрашивали за 6 дней до задержания. А само дело по банку «Кредит-Экспресс» длится с августа прошлого года, но меня ни разу не вызывали, а тут сразу задержание и обыски», - не унимается Великий.

«Не все лица обнаружены», - отрезает прокурор.

А если верите, то кому?

Давайте вернёмся на несколько лет назад, когда Бойко (тогда ещё без приставки Великий) обвинялся в организации схем по хищению земли в подмосковном Рузском районе.

Войны за землю

Согласно версии следователей, в 2003 году Бойко организовал преступное сообщество и незаконно приобретал права собственности на землю бывших совхозов в Рузском районе Подмосковья. Расследование продолжалось более десяти лет. Пострадали 298 человек, а общая сумма ущерба превысила 347 млн руб., сообщал СКР.

Дело в том, что в 2002 году президентским указом была узаконена частная собственность на земли сельхозназначения. Многие предприниматели бросились скупать паи за гроши – их владельцы не слишком-то знали, сколько на самом деле стоит их земля, да и заниматься ей не хотели, или не могли.

Нередко владельцы отдавали свои паи в так называемые крестьянско-сельские предприятия, КСП. Которые затем за долги скупала какая-нибудь промышленная группа и доводила до банкротства. Скупала, разумеется, вместе с землёй – ради земли всё и затевалось.

Верите?

Бойко, к слову, был не единственным, кто мечтал заработать на бывших колхозных полях. Он мечтал создать в Подмосковье Русскую Швейцарию – поместья в живописной Рузе для состоятельных господ. В других российских регионах именно в результате подобных схем и образовались ныне здравствующие и успешные агрохолдинги. Так появился и холдинг «Русское молоко» - согласно законодательству, сельхозземли должны были использоваться по назначению.

Следственный комитет не смог в полной мере доказать вину предпринимателя. В 2016 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Или всё-таки не верите?

В общем-то, вся история становления российского предпринимательства, начиная с 90-х годов, изобилует подобными схемами. Не секрет, как, на чём и какими методами делались состояния. Как скупались за бесценок заводы и разворовывались бывшие народные богатства.

Верите, что среди успешных бизнесменов, поднявшихся в 90-е, есть те, кто сделал это абсолютно честным путём?

Значит ли это, что любой, кто начинал свой бизнес в 90-е, автоматически становится преступником?

Конкуренты

Сам Бойко-Великий рассказывал в 2016 году «Комсомольской Правде», что в 2005 году началась «определенная кампания - по поводу того, что где-то кто-то незаконно что-то купил».

Ее инициировала Генпрокуратура, Администрация Президента. Это нормальная кампания. Когда мы скупали алюминиевые акции, тоже была потом некая кампания проверок всех, кто покупал алюминиевые акции. Нас тоже проверяли, наложили штраф в полтора миллиона рублей. Налоговая инспекция придралась к каким-то мелочам. И здесь было то же самое. Возможно, был жесткий передел тех хозяйств, которые находятся вблизи МКАД.

Та же следственная бригада пришла и в Рузский район, продолжает Бойко-Великий.

«Пришла она не к нам, а к ЗАО «Рузский», с которым конкурировал Аркадий Новиков, ресторатор. Он покупал это хозяйство у тех, которые уже вроде его купили, но потом выяснилось, что они купили неправильно, не всем заплатили, не у всех купили. Выяснилось, якобы они подделали реестр акционеров. Возбудили уголовное дело по поводу того, что реестр акционеров был фальсифицирован.

Возможно, это правда, возможно – не очень. Но эта следственная бригада начала изымать все дела в Рузском районе всех хозяйств из регистрационной палаты, из земельного комитета, из кадастровой палаты. Создалось впечатление, что появился заказчик, не знаю точно до сих пор, кто. У меня есть предположения, но я их не могу озвучивать, чтобы не сказать про людей что-то напрасное. У меня нет доказательств, что это они. Но есть три-четыре группы, которые, возможно, были интересантами».

Верите, что подобными методами можно просто устранять конкурентов и отжимать бизнес?

Просто несколько интересных фактов, обнаруженных «Медузой». Председатель совета директоров банка «Кредит Экспресс» - Анатолий Козырев, аппаратчик советского министерства угольной промышленности, который вместе с Вагитом Алекперовым создавал «Лукойл», но в 2007 году ушел на пенсию. Бойко же в 2000 году участвовал в конфликте между братьями Черными и Олегом Дерипаской, а затем продал последнему свои акции. Позже Бойко фигурировал в конфликте между Дерипаской и Владимиром Потаниным, выступив на стороне последнего.

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

За и против

В защиту Бойко выступили несколько изданий – «Русская Народная Линия», газета «Завтра». Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов выступил за освобождение Василия Бойко-Великого из СИЗО: он напомнил, что сейчас в суде рассматривается еще одно уголовное дело против коммерсанта, причем по более тяжкой статье, но по нему его отпустили под залог.

Бойко-Великий считает себя православным христианином, но к РПЦ отношения не имеет и окормляется духовно в своём собственном храме, настоятелем которого является бывший священник, лишённый сана в 1996 году. Несмотря на это, в защиту Бойко-Великого выступили многие действующие священники Русской Православной Церкви, включая протоиерея Всеволода Чаплина.

По мнению сторонников бизнесмена, православный меценат, так много сделавший для России, в принципе не может заниматься преступной деятельностью.

На другой чаше весов – частные истории десятков людей, имевших дело с Бойко-Великим и работавших в его структурах. Один из бывших сотрудников бизнесмена очень подробно рассказал «Русской Планете» об условиях работы на православного предпринимателя. По его мнению, показной патриотизм и кафтан – не более, чем удобная и популярная в наше время позиция.

Верите, что иконами и впрямь удобно прикрываться?

Вопросов, которые порождает вся эта, без сомнения, непростая и мутная история, слишком много. Если Бойко и впрямь виновен, то почему из 10-летней эпопеи и нескольких сотен томов уголовного дела до суда дошёл лишь один эпизод? Если Бойко мог выйти сухим из воды за взятки – то почему не откупился на этот раз? Если следователи и прокуроры уверены в своих действиях, то почему судья верит им на слово? Тайна следствия – святое, но хотелось бы больше подробностей.

За всеми этими играми в верю-не верю теряется главное: истина. И фундаментальная вера в то, что простой человек, пострадавший от алчных промышленных групп, продавший своё состояние за бесценок, или не получавший два года зарплату, может добиться справедливости. Как и вера в то, что бизнес в России можно вести честно, не опасаясь рейдерских захватов и происков нечестных конкурентов.

Надеемся, что в ходе последующих долгих судебных разбирательств истина, несмотря ни на что, всё же явит себя.