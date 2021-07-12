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Люди
Поминать умерших и отмечать свадьбы москвичам разрешили только в «бесковидных» кафе
12 июля, 2021 13:59
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Фото: Flickr
И-за печальной эпидемиологической обстановки в Москве все банкеты, в том числе поминки и свадьбы, теперь можно проводить только в заведениях с системой пропусков по QR-кодам, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Алексей Немерюк.
При этом, на террасах и вернадах людям можно находиться и без QR-кодов, уточнил он.
Сейчас в столице работают только «бесковидные» заведения, их порядка восьми тысяч, отмечает РБК.
Ранее в столичном аэропорту «Шереметьево» образовались огромные очереди у стоек регистрации из-за проверок документов на коронавирус.
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Как вы относитесь к системе QR-кодов и может ли это действительно помочь в борьбе с коронавирусом?
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