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Люди
Из-за проверки документов на коронавирус люди не успевают не свои рейсы в «Шереметьево»
10 июля, 2021 17:52
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Фото: Flickr
В столичном аэропорту «Шереметьево» образовались огромные очереди у стоек регистрации из-за проверок документов на коронавирус.
По информации Telegram-канала «Подъем», некоторые пассажиры не успели на свои рейсы.
Как заявил представитель аэропорта в беседе с РИА «Новости», к данному моменту руководство уже открыло дополнительные стойки, а сотрудники «Шереметьево» оказывают помощь пассажирам.
Ранее вакцина «КовиВак», созданная Центром им. Чумакова, снова стала доступна в Москве.
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