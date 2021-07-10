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Теперь не только «Спутник»: Москвичам вернули возможность выбирать вакцину
10 июля, 2021 12:08
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Фото: Flickr
Вакцина «КовиВак», созданная Центром им. Чумакова, снова стала доступна в Москве, сообщается на сайте мэрии столицы. Она поступила сегодня в 14 павильонов, включая Парк Горького.
Как отметили в московской администрации, для вакцинирования «КовиВаком» москвичам не понадобятся ни запись, ни деньги.
Напомним, возможность привиться вакциной Центра Чумакова у жителей столицы отняли 28 июня. Она закончилась. Власти города вынуждены были ждать новой поставки от Минздрава две недели.
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