Получившим вакцину от COVID-19 россиянам придется сделать еще одну прививку другим препаратом
Стало известно о том, что вакцинация против коронавирусной инфекции лишь одним препаратом не спасет россиян от заболевания. В Министерстве здравоохранения страны считают, что через год гражданам нужно будет вакцинироваться другим лекарственным средством. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Олег Гриднев.
Благо, российским ученым удалось разработать уже четыре препарата от COVID-19. Гриднев подчеркивает, что получившим «Спутник V» предстоит спустя время укрепить свой иммунитет либо «Ковиваком», либо «Эпиваккороной». Но пока в этой области ведутся исследования.
«В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной», — цитирует замминистра здравоохранения РФ ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что иностранцам придётся три недели провести в церкви, если они хотят получить российскую вакцину от коронавируса.