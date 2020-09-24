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Получен сценарий развития второй волны коронавируса в Европе

Дмитрий Байков
24 сентября, 2020 07:09
1 мин
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фото: Pixabay

Основываясь на данных по первой волне коронавируса, с помощью математического моделирования ученые составили сценарий второй волны Covid-19 в Европе.

Сейчас некоторые страны уже объявили о начале второй волны коронавирусной инфекции. В Австрии Швеции и Шотландии вводятся ограничительные меры, а Израиль первым в мире ввел повторный карантин.

При помощи статистического анализа и моделирования ученые пришли к выводу, что вторая волна Covid-19 началась в некоторых странах июле 2020 года и продолжится по январь 2021-го. Этой осенью она охватит всю Европу, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что ООН выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение передать ее сотрудникам российскую вакцину от коронавируса.

темы
Европа
общество
ученые
коронавирус
вторая волна
1 мин