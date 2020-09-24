Получен сценарий развития второй волны коронавируса в Европе

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Основываясь на данных по первой волне коронавируса, с помощью математического моделирования ученые составили сценарий второй волны Covid-19 в Европе.

Сейчас некоторые страны уже объявили о начале второй волны коронавирусной инфекции. В Австрии Швеции и Шотландии вводятся ограничительные меры, а Израиль первым в мире ввел повторный карантин.

При помощи статистического анализа и моделирования ученые пришли к выводу, что вторая волна Covid-19 началась в некоторых странах июле 2020 года и продолжится по январь 2021-го. Этой осенью она охватит всю Европу, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что ООН выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение передать ее сотрудникам российскую вакцину от коронавируса.