Получавший госпремии РФ академик РАН оштрафован за поддержку Алексея Навального

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Суд в Нижнем Новгороде признал заместителя директора Института прикладной физики Российской академии наук (РАН), академика РАН Ефима Хазанова виновным в организации массового мероприятия, повлекшего за собой нарушение общественного порядка.

Речь идет о том, что ученый сделал в одной из социальных сетей репост записи об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, за что и был сначала задержан силовиками, а после оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать. Всем сочувствующим ещё раз спасибо за участие», – написал он в своем Facebook-аккаунте.

О задержании академика стало известно 21 апреля – в день, когда по всей стране прокатилась волна митингов в поддержку оппозиционера. Причем сотрудники правоохранительных органов схватили ученого не на улице, а в его кабинете, как раз во время онлайн-собрания членов РАН, передает «Радио свобода».

К слову, Хазанов неоднократно получал государственные награды: в 2012 году — премию правительства РФ, в 2019-м — государственную премию.

Ранее координатор ростовского штаба Навального заявила о пытках со стороны силовиков.