Польше предрекли третью волну коронавируса

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Польше угрожает третья волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По словам главы правительства, сейчас в стране идет вторая волна COVID-19 и следует готовиться к третьей. В Польше в последние дни фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом, также растет и число летальных исходов. Сегодня зафиксирован суточный рекорд - 10 040 новых заразившихся, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировано более 300 летальных исходов от коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии.