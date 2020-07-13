Полпред президента раскритиковал руководство Хабаровского края

Общество

Kremlin.ru

Полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выступил с резкой критикой в адрес властей Хабаровского края.

Юрий Трутнев отметил большой опыт и знания региона в связи с тем, что уже достаточно время проработал на замещаемой должности. Во время начала работы на Дальнем Востоке регион занимал 18-е место в рейтинге регионов, теперь же он скатился дальше 60-й строчки.

Полпред президента сообщает о якобы поступающих множественных обращениях предпринимателей с жалобами на представителей власти региона и на неисполнения властями своих договорных обязательств, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на митинге в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала прошли задержания.