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Полпред президента раскритиковал руководство Хабаровского края

Михаил Орлов
13 июля, 2020 13:24
1 мин
Юрий Трутнев
Kremlin.ru

Полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выступил с резкой критикой в адрес властей Хабаровского края.

Юрий Трутнев отметил большой опыт и знания региона в связи с тем, что уже достаточно время проработал на замещаемой должности. Во время начала работы на Дальнем Востоке регион занимал 18-е место в рейтинге регионов, теперь же он скатился дальше 60-й строчки.

Полпред президента сообщает о якобы поступающих множественных обращениях предпринимателей с жалобами на представителей власти региона и на неисполнения властями своих договорных обязательств, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на митинге в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала прошли задержания.

темы
суд
уголовное дело
регион
Хабаровский край
Юрий Трутнев
1 мин